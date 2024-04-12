Спецоперация, 11 апреля: Россия "потопила" британский план под Херсоном, черный день украинской энергетики и что случилось в казарме во Львове

Российские военнослужащие в Авдеевке© РИА Новости / Станислав КрасильниковВчера 8,3K прочитали Об уничтожении Трипольской ТЭС под Киевом, пресечении диверсии ВСУ, спланированной Британией, и скандальном законе об ужесточении мобилизации на Украине — в материале РИА Новости.