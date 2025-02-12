В школе Екатеринбурга произошел скандал из-за турнира в память о бойце СВО

В образовательном учреждении № 105 города Екатеринбурга произошел скандал. Руководитель школы, Оксана Бурковская, позволила себе нецензурные выражения в адрес педагогов, которые обратились с жалобой к президенту из-за отмены турнира памяти Данилы Доценко, который погиб в ходе специальной военной операции.
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