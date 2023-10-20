Президент поручил рассмотреть вопрос использования аэродрома «Северный» для нужд гражданской авиации

Президент России назначил ответственных и обозначил срок доклада по вопросу использования смоленского аэродрома для гражданской авиации Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об использовании аэродрома Смоленск-Северный для нужд гражданской авиации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии