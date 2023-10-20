Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Президент поручил рассмотреть вопрос использования аэродрома «Северный» для нужд гражданской авиации

Президент поручил рассмотреть вопрос использования аэродрома «Северный» для нужд гражданской авиации

Президент России назначил ответственных и обозначил срок доклада по вопросу использования смоленского аэродрома для гражданской авиации Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об использовании аэродрома Смоленск-Северный для нужд гражданской авиации.

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