Расчеты БПЛА на оптоволокне разгромили технику ВСУ в курском приграничье

Минобороны РФ Минобороны России разместило видео боевой работы расчетов ударных БПЛА на оптоволокне 40-й отдельной гвардейской бригады морпехов в составе группировки войск "Север" по уничтожению бронированной и автомобильной техники украинских боевиков в приграничном районе Курской области.
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