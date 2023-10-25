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Вместо елки – пальмы. Где отдохнуть жителям Алтайского края на Новый год?

Вместо елки – пальмы. Где отдохнуть жителям Алтайского края на Новый год?

Рассказываем, куда можно поехать отдыхать на рождественские каникулы и сколько это будет стоить Несмотря на то, что до новогодних праздников еще больше двух месяцев, места во многих хороших отелях Таиланда уже закончились.

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