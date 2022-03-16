Проход Кайри Ирвинга, передача Тайриза Халибертона и блок-шот Андре Драммонда – в пятерке лучших моментов дня

Проход Кайри Ирвинга, передача Тайриза Халибертона и блок-шот Андре Драммонда – в пятерке лучших моментов дня

НБА представила пятерку лучших моментов матчей, которые прошли 15 марта. Лучшими моментами дня стали проход Кайри Ирвинга («Бруклин»), передача Тайриза Халибертона («Индиана») и блок-шот Андре Драммонда («Бруклин»).

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