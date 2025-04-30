Как изменились автопарк и авторынок за 20 лет

С 2005 года количество стоящих на учете автомобилей выросло вдвое — с 24,2 до 47,5 миллиона штук. По данным агентства АВТОСТАТ, в 2004 году в России было продано 1,285 миллиона новых легковых автомобилей.
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