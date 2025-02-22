❌ Дорогу от Судака до села Краснокаменка перекрыли для предотвращения ДТП Спасатели временно перекрыли участок дороги Алушта – Судак – Феодосия.
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❌ Дорогу от Судака до села Краснокаменка перекрыли для предотвращения ДТП Спасатели временно перекрыли участок дороги Алушта – Судак – Феодосия.