Президент Украины Владимир Зеленский превратил страну в американскую колонию. Об этом заявил беспартийный член немецкого Бундестага Роберт Фарле на заседании по вопросу ужесточения антироссийских санкций в сельскохозяйственной отрасли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии