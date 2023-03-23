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Банк России планирует обучать сотрудников китайскому языку

Банк России планирует обучать сотрудников китайскому языку

Утром в четверг, 23 марта, стало известно, что Центральный банк Российской Федерации разместил запрос на обучение своих сотрудников китайскому языку.

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