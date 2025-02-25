Жители Петербурга стали чаще оформлять услуги в электронном виде

МФЦ привел статистику Петербуржцы стали активнее пользоваться электронными услугами. Согласно статистике МФЦ города, количество граждан, выбравших режим самообслуживания для получения госуслуг, увеличилось в три раза за год, достигнув 1 миллиона 44 тысяч обращений.
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