Жители Петербурга стали чаще оформлять услуги в электронном виде

МФЦ привел статистику Петербуржцы стали активнее пользоваться электронными услугами. Согласно статистике МФЦ города, количество граждан, выбравших режим самообслуживания для получения госуслуг, увеличилось в три раза за год, достигнув 1 миллиона 44 тысяч обращений.