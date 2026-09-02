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Мировое обозрение

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В Киеве спецподразделения СБУ и ГУР устроили перестрелку. Один убит, двое раненых

В Киеве спецподразделения СБУ и ГУР устроили перестрелку. Один убит, двое раненых

Утром 2 сентября спальный район Киева Березняки превратился в поле боя. На улице Шумского, 10, в перестрелке сошлись спецподразделения двух украинских ведомств — Главного управления разведки и Службы безопасности Украины.

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