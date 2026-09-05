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Нижегородская правда

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Нижегородская «Волна» обыграла на выезде «Салют Белгород»

Нижегородская «Волна» обыграла на выезде «Салют Белгород»

В 22‑м туре первенства России второй лиги (дивизион «Б», группа 3) футболисты «Волны» одержали победу в Старом Осколе над клубом «Салют Белгород».

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