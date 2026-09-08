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Царьград

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В Ростове не хватает 1000 водителей автобусов: сбои на 4 маршрутах

В Ростове не хватает 1000 водителей автобусов: сбои на 4 маршрутах

В Ростове зафиксированы серьезные сбои в движении общественного транспорта. Местные жители направили в городской департамент транспорта жалобы на длительные интервалы в работе автобусов, следующих по маршрутам № 40, 55, 67а и 98.

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