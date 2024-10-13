Средства ПВО за ночь поразили 13 БПЛА ВСУ над тремя регионами РФ

За минувшую ночь средства ПВО ликвидировали 13 БПЛА ВСУ, заявило представительство Минобороны РФ. Согласно сообщению военного ведомства, по 6 объектов поразили над Белгородской и Курской областями и ещё один сбили над Брянской областью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии