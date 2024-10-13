Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 162 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    С нетерпением жду, когда же (на ДОЛГОЖДАННЫЙ конец !!!!!!) эта старушка Шапокляк (не будем вспоминать её комсомольски...Валентина Матвиен...
  • Татьяна Курочкина
    Да Запад НИКОГДА и не был"слепым"....☝🏻‼️Это наши наивные верят в это....🤷 Просто НАШИ УСПЕХИ НА фронтах(ну прямо к...Французский полит...
  • Татьяна Курочкина
    Да Запад НИКОГДА и не был "слепым"....Французский полит...

Средства ПВО за ночь поразили 13 БПЛА ВСУ над тремя регионами РФ

Средства ПВО за ночь поразили 13 БПЛА ВСУ над тремя регионами РФ

За минувшую ночь средства ПВО ликвидировали 13 БПЛА ВСУ, заявило представительство Минобороны РФ. Согласно сообщению военного ведомства, по 6 объектов поразили над Белгородской и Курской областями и ещё один сбили над Брянской областью.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх