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RT Russia

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Политолог Мезюхо прокомментировал назначение Шойгу секретарём Совбеза

Политолог Мезюхо прокомментировал назначение Шойгу секретарём Совбеза

Политолог Иван Мезюхо заявил в беседе с RT, что назначение Сергея Шойгу секретарём Совета безопасности свидетельствует о том, что этот орган по-прежнему будет играть одну из ключевых ролей в принятии решений по вопросу обеспечения безопасности России.

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Комментарии
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В
Владимир
А то Шойгу был военный человек. Обычный студент с военной кафедрой. И хотя знак об окончании академии повесил, но сомневаюсь, что он закончил хотя бы военное училище!!!
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21 час.
НН
Надежда Никитина
ВВП не простил Шойгу Иванова, не смотря на совместные турпоходы.
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20 час.
Т
Татьяна
У Шойгу свои домашние проблемы. Не смог зятя успокоить. Ославился в прошлом году : то на поезде катал друзей своих, то деньгами сорил немерено . в глупых шоу на телевидении скакал как дурачек в то время когда его ровесники в СВО гибли. В прошлом году говорили ему: успокой зятя. Только недавно притих.
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16 час.

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