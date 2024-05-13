Политолог Мезюхо прокомментировал назначение Шойгу секретарём Совбеза

А то Шойгу был военный человек. Обычный студент с военной кафедрой. И хотя знак об окончании академии повесил, но сомневаюсь, что он закончил хотя бы военное училище!!!

Т

Татьяна

У Шойгу свои домашние проблемы. Не смог зятя успокоить. Ославился в прошлом году : то на поезде катал друзей своих, то деньгами сорил немерено . в глупых шоу на телевидении скакал как дурачек в то время когда его ровесники в СВО гибли. В прошлом году говорили ему: успокой зятя. Только недавно притих.