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Артиллеристы ВС России поразили укрытие с боевиками ВСУ в Алексеево-Дружковке

Артиллеристы ВС России поразили укрытие с боевиками ВСУ в Алексеево-Дружковке

Артиллеристы 1008-го мотострелкового полка 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск уничтожили укрытие с украинскими оккупантами в населённом пункте Алексеево-Дружковка.

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