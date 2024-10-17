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Силовики хотят зачистить "места вербовки радикалов": В Москве ожидается масштабный рейд по "мигрантским клубам"

Силовики хотят зачистить "места вербовки радикалов": В Москве ожидается масштабный рейд по "мигрантским клубам"

Фото: Petrov Sergey/news.ru/Globallookpress В Москве ожидается масштабный рейд силовиков по так называемым "мигрантским клубам" - молельным домам, подпольным мечетям, культурным центрам и так далее.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
По секрету всему свету- предупредили всех!!!
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4 час.
Семен Демин
Правильное дело.
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48 мин.
Аркадий Цыганов
Кому надо, давно предупреждены. А вот дисциплину подтянет в ожидании.
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9 мин.

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