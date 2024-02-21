В Новосибирской области проводится системная работа по повышению надежности и эффективности ЖКХ

Андрей Травников отметил, что в 2023 году министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области достойно справилось со всем объёмом работы и по нацпроектам, и по региональным госпрограммам: «Кроме выполнения текущих задач, задач национальных проектов, федеральных и региональных программ видно движение в развитии, оптимизации, налаживании внутренних процедур.