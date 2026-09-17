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Царьград

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ВС не признал код из СМС согласием на кредит и защитил от мошенников

ВС не признал код из СМС согласием на кредит и защитил от мошенников

Верховный суд встал на сторону клиента, обманутого телефонными мошенниками. Банки обязаны проверять сомнительные операции.

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