Дилеры Lada и Chery просят повысить утильсбор на автомобили

Международная Ассоциация Дилеров (МАД), которая, помимо бренда Lada, включает дилеров концерна Chery, направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой увеличить утилизационный сбор на автомобили в России.
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