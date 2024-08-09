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Дилеры Lada и Chery просят повысить утильсбор на автомобили

Дилеры Lada и Chery просят повысить утильсбор на автомобили

Международная Ассоциация Дилеров (МАД), которая, помимо бренда Lada, включает дилеров концерна Chery, направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой увеличить утилизационный сбор на автомобили в России.

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