Социальные ограничения для жителей: как режим КТО изменит жизнь в Курской и Белгородской областях Татьяна СергееваВ связи с введением режима контртеррористической операции (КТО) в Курской, Белгородской и Брянской областях, местные жители столкнутся с рядом значительных изменений в своей повседневной жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии