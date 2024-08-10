Социальные ограничения для жителей: как режим КТО изменит жизнь в Курской и Белгородской областях Татьяна СергееваВ связи с введением режима контртеррористической операции (КТО) в Курской, Белгородской и Брянской областях, местные жители столкнутся с рядом значительных изменений в своей повседневной жизни.