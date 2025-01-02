Издание Tochka Zрения поздравляет с Новым, 2025 годом!

Издание Tochka Zрения поздравляет всех своих читателей, друзей и партнёров, всех россиян с Новым годом и наступающим Рождеством Христовым! 13:00, Москва, Tochka Zрения, Вот и наступил долгожданный 2025 год — последний год первой четверти 21 столетия, первого столетия нового тысячелетия.
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