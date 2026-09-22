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До 27 сентября: в Домотканово показывают необычные работы тверской керамистки

«Формы памяти»: в Домотканово завершается выставка тверской керамистки Ксении Ряпловой. В Музее Валентина Серова в усадьбе Домотканово подходит к концу первая крупная персональная выставка тверской художницы‑керамиста Ксении Ряпловой — «Формы памяти».

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