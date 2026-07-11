Создан 3D-принтер, который печатает микродетали за 20 секунд одним лазерным импульсом

Разработка основана на принципах фотолитографииИсследователи из Университета Юты разработали новый метод 3D-печати, который позволяет создавать сложные микроскопические структуры всего за один лазерный импульс.
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