Тамбовским предпринимателям напомнили об обязанности убирать снег и наледь со своей территории

Предпринимателям Тамбова напомнили о необходимости уборки прилегающих территорий от снега и льда. Письма были направлены в 200 наиболее крупных предприятий города, при возникновении проблемных ситуаций проводился личный обзвон.
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