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Свежие комментарии

  • Вадим Скоробогатов
    У него только однак дорога...НА КРЕЩАТИКЕ..НА ФОНАРЕ ВИСЕТЬ...А что он так вылопился???Сам удивился???«Уедешь в Ростов ...
  • Vasiliy Belokurov
    никаких уступок!!!!!!!!!!!!!!!!Украина намерена ...
  • Татьяна
    Англичанку нужно раздеть до трусов и пнуть русским сапогом в пятую точку прямо мордой в грязь, чтобы захлебнулась. И ...Англичанка отгади...

«Уедешь в Ростов к Вите» – в Раде подняли на смех «тысячу Зеленского»

«Уедешь в Ростов к Вите» – в Раде подняли на смех «тысячу Зеленского»

Инициированная просроченным Владимиром Зеленским новая социальная программа поддержки населения в виде выдаче 1 тысячи гривен (около 2343 рублей) каждому украинцу – это позор и «тупость высшего уровня».

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Получили то. что заслужили.
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4 час.
Людмила Петрухина
А зачем он в Ростове нужен? В Соль- Илецк в &quot;Черный Дельфин&quot; ему дорога, либо в Соликамск в &quot;Белый Лебедь&quot;.
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2 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
У него только однак дорога...НА КРЕЩАТИКЕ..НА ФОНАРЕ ВИСЕТЬ...А что он так вылопился???Сам удивился???
Ответить
3 мин.

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