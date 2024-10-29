Инициированная просроченным Владимиром Зеленским новая социальная программа поддержки населения в виде выдаче 1 тысячи гривен (около 2343 рублей) каждому украинцу – это позор и «тупость высшего уровня».
«Уедешь в Ростов к Вите» – в Раде подняли на смех «тысячу Зеленского»
Комментарии
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Регина Толстоброва
Получили то. что заслужили.
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4 час.
Людмила Петрухина
А зачем он в Ростове нужен? В Соль- Илецк в "Черный Дельфин" ему дорога, либо в Соликамск в "Белый Лебедь".
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2 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
У него только однак дорога...НА КРЕЩАТИКЕ..НА ФОНАРЕ ВИСЕТЬ...А что он так вылопился???Сам удивился???
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3 мин.
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