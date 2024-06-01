Россиянам стали чаще отказывать в выезде за рубеж из-за ошибок в загранпаспортах

По словам вице-президента АТОР, проблема носит лавинообразный характер Российские пограничники стали чаще отказывать гражданам в выезде из страны и изымать загранпаспорта из-за ошибок в данных, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.