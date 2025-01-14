Трамп: ущерб от пожаров в Калифорнии превышает урон от ядерного удара

Ущерб от лесных пожаров в Калифорнии превышает урон от ядерного удара. Соответствующую точку зрения озвучил в ходе интервью телевизионному каналу Newsmax избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
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