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Трамп: ущерб от пожаров в Калифорнии превышает урон от ядерного удара

Трамп: ущерб от пожаров в Калифорнии превышает урон от ядерного удара

Ущерб от лесных пожаров в Калифорнии превышает урон от ядерного удара. Соответствующую точку зрения озвучил в ходе интервью телевизионному каналу Newsmax избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

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