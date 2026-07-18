Не знаю откуда взял эту информацию канал Радар ДНР, но типичный Донецк с ним согласен, это конечно не разгон паники.
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Не знаю откуда взял эту информацию канал Радар ДНР, но типичный Донецк с ним согласен, это конечно не разгон паники.
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