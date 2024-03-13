В Госдуме обсуждают участие осужденных в СВО

Депутат Мархаев усомнился в справедливости освобождения насильников за участие в СВОАлексей Майшев/РИА Новости Госдума в первом чтении приняла законопроект, который позволяет снять судимость за участие в СВО.
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