Макрон счел несвоевременным признание палестинского государства

Global Look Press/Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency Признание независимого палестинского государства сейчас является несвоевременным, однако это решение не является табу для Парижа, заявил в беседе с телеканалами TF1 и France 2 президент Франции Эммануэль Макрон.
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