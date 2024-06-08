Тезисно. Владимир Путин на форуме ПМЭФ Осмысленная миграционная политика в России пока не выстроена.
Владимир Путин о миграционной проблеме
Комментарии
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Evgenija Palette
!!!!!!!!!! Единственный выход... Все эти завуалированные обманом отговорки, и вправду, осточертели...
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15 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Да Вы не бойтесь , это не криминал и наговоры , это обычная жизнь
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15 час.
Evgenija Palette
Правда? Ну, спасибо. Утешили...
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15 час.
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