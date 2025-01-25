Avia.pro - СМИ Свадьба как детский утренник: как несовершеннолетние жених и невеста шокировали Астрахань Астрахань, город контрастов и традиций, снова прогремела на всю страну.
Уже готовы получать пособия: Новые подробности о недавней цыганской свадьбе 8 и 13 - летних детей
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталья Персидская
Не очень поняла, какие выплаты "жене", как матери-одиночке? Разве 8-ми летний "муж" готов к исполнению супружеских обязанностей? Автор что-то передёргивает, хотя факт такой свадьбы, если это не обручение, - нонсенс, власти должны вмешаться.
Ответить
13 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
А где соблюдение законов страны пребывания? А, плевать хотели, у них, видишь ли обычаи? А на фронт смелые цигане?
Ответить
10 час.
сергей дружкин
сократить всех чиновников от единной россии на выплату всем!
Ответить
6 час.
Свежие комментарии