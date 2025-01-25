Уже готовы получать пособия: Новые подробности о недавней цыганской свадьбе 8 и 13 - летних детей

Наталья Персидская Не очень поняла, какие выплаты "жене", как матери-одиночке? Разве 8-ми летний "муж" готов к исполнению супружеских обязанностей? Автор что-то передёргивает, хотя факт такой свадьбы, если это не обручение, - нонсенс, власти должны вмешаться.

ЮС Юдкевич Сергей А где соблюдение законов страны пребывания? А, плевать хотели, у них, видишь ли обычаи? А на фронт смелые цигане?