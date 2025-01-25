Медвежий угол
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Медвежий угол

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Уже готовы получать пособия: Новые подробности о недавней цыганской свадьбе 8 и 13 - летних детей

Уже готовы получать пособия: Новые подробности о недавней цыганской свадьбе 8 и 13 - летних детей

Avia.pro - СМИ Свадьба как детский утренник: как несовершеннолетние жених и невеста шокировали Астрахань Астрахань, город контрастов и традиций, снова прогремела на всю страну.

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Комментарии
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Наталья Персидская
Не очень поняла, какие выплаты &quot;жене&quot;, как матери-одиночке? Разве 8-ми летний &quot;муж&quot; готов к исполнению супружеских обязанностей? Автор что-то передёргивает, хотя факт такой свадьбы, если это не обручение, - нонсенс, власти должны вмешаться.
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13 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
А где соблюдение законов страны пребывания? А, плевать хотели, у них, видишь ли обычаи? А на фронт смелые цигане?
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10 час.
сергей дружкин
сократить всех чиновников от единной россии на выплату всем!
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6 час.

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