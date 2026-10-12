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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани отключили электричество на 27 улицах

В Рязани отключили электричество на 27 улицах

Из-за технологического нарушения без электричества остались улицы Гагарина, Черновицкая, Островского, Братиславская, Татарская, Пушкина, Полетаева, Гоголя, 1-я Линия, 2-я Линия, 3-я Линия, 4-я Линия, 6-я Линия, Стройкова, Ленинского Комсомола, Толстого, Крупской, Великанова, Интернациональная, Народный Бульвар, Станкозаводская, Весенняя, Бирюзова, Полевая, Чапаева, Садовая, Школьная.

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