В Госдуме предложили обеспечивать мигрантов жильем за счет работодателей

Нанимающих трудовых мигрантов работодателей предложили обязать обеспечить сотрудников жильем. Об этом сообщили в газете "Известия" со ссылкой на подготовленный законопроект, который планируется внести в Госдуму.
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