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Грузия просит Путина отменить визовый режим: новый поворот в дипломатических отношениях

Грузия просит Путина отменить визовый режим: новый поворот в дипломатических отношениях

Грузия просит Путина отменить визовый режим: новый поворот в дипломатических отношениях Юлия ЧелкановаПредставители грузинской партии «Солидарность во имя мира» обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой об отмене визового режима между двумя странами.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
На фига?
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14 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
В Саудовской Аравии работают гастбайеры из Индии и Пакистана. Они заключают контракт на определенный срок и обязаны вернуться на родину по истечении этого срока. БЕЗ СЕМЕЙ. Их привозят на работу и отвозят обратно на автобусах.
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12 час.

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