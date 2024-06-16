Грузия просит Путина отменить визовый режим: новый поворот в дипломатических отношениях Юлия ЧелкановаПредставители грузинской партии «Солидарность во имя мира» обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой об отмене визового режима между двумя странами.
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