Грузия просит Путина отменить визовый режим: новый поворот в дипломатических отношениях

АЗ

Андрей Зарубкин

В Саудовской Аравии работают гастбайеры из Индии и Пакистана. Они заключают контракт на определенный срок и обязаны вернуться на родину по истечении этого срока. БЕЗ СЕМЕЙ. Их привозят на работу и отвозят обратно на автобусах.