Среди заложниц ХАМАС в Израиле оказалась актриса из Москвы Елизавета Прудникова

Она приехала в Израиль на фестиваль.Актриса из Москвы Елизавета Прудникова может быть той, попавшей в список заложниц Прудниковой, чье имя появилось в списке захваченных ХАМАС на фестивале Nature Party недалеко от города Офаким.
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