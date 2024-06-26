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Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Вооруженные силы Северной Кореи осуществили запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом 26 июня со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

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