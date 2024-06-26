Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Вооруженные силы Северной Кореи осуществили запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом 26 июня со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов сообщило южнокорейское агентство Yonhap.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии