Полнолуние в Весах 13 апреля 2025: Розовая Луна и её влияние на чувства каждого знака зодиака Ирина Валькова13 апреля 2025 года нас ожидает особое астрономическое событие — полнолуние в знаке Весов, которое принято называть Розовой Луной.