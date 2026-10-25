Сергей Обухов: «Платёжка не должна расти быстрее инфляции, а 10% дохода — это предел, за которым должно помогать государство» Сергей Аксёнов Фото: Pogiba Alexandra/news.
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У нас государство рассматривает страну как коммерческое предприятие. Которое не должно быть рентабельным, а должно быть сверх-рентабельным. Чтобы корова меньше ела и давала больше молока, ее нужно меньше кормить и больше доить.
Такова логика приватизаторов из ЗАО "Российская Федерация".
А точнее, логика братков-дербанщиков из 90-х годов.