Журналист испанской газеты незаконно проник в курское приграничье

Журналист испанской газеты Mundo незаконно пересек границу и побывал под Курском Журналист испанской газеты Mundo Альберто Рохас незаконно побывал в Курской области, соответствующий материал опубликован на сайте издания.
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