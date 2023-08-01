Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

111 подписчиков

Зиньковский о фоле Сперцяна: «Эдик подошел после матча и извинился. Никаких претензий»

Хавбек «Краснодара» получил прямую красную карточку в этом эпизоде в матче Фонбет Кубка России с красно-белыми (1:2).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх