Молодежь Татарстана может принять участие в конкурсе на создание гимна волонтеров

Начался конкурс на создание официальной песни для волонтеров Всемирного фестиваля молодежи-2024. Любой человек, старше 14 лет, может предложить свою версию, которая станет гимном добровольцев на мероприятии.
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