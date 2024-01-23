Мэр города Харькова Игорь Терехов сообщил о серии взрывов в городе

Серия взрывов произошла в Харькове. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на мэра города Игорь Терехов. Воздушная тревога до этого была объявлена в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области.
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