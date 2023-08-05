Хребет русской армии не сломать

В США уже открыто признают провал украинского «контрнаступа» и превосходство российской армии Андрей Соколов Бодрые заявления о «победах Украины» и оптимистические прогнозы насчет того, что ВСУ вот-вот «вернут Крым» и другие «оккупированные Россией» территории сменились в американских СМИ унылыми признаниями провала широко разрекламированного Киевом контрнаступления.