В США уже открыто признают провал украинского «контрнаступа» и превосходство российской армии Андрей Соколов Бодрые заявления о «победах Украины» и оптимистические прогнозы насчет того, что ВСУ вот-вот «вернут Крым» и другие «оккупированные Россией» территории сменились в американских СМИ унылыми признаниями провала широко разрекламированного Киевом контрнаступления.
Хребет русской армии не сломать
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Сергей Федотов
Военные советники Пентагона готовили армии в 81-й стране мира. И нигде, никогда, никого ни одна из этих армий не победила.
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