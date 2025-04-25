В посольстве РФ в Оттаве рассказали об укреплении отношений ЕС и Канады

Растущее тарифное давление президента США Дональда Трампа на Канаду с периодическими ремарками хозяина Белого дома о «51-м штате» побуждает политическое руководство в Оттаве упрочнять сотрудничество с единомышленниками за пределами Северной Америки, заявили «Известиям» в посольстве РФ в Канаде.