Котлеты из кабачков с куриной грудкой

Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом простых и вкусных котлет из кабачков и куриного филе. Для приготовления потребуется всего несколько ингредиентов: Ингредиенты Кабачок 300 грамм Куриная грудка 250 грамм Яйцо 1 шт.
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