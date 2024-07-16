Котлеты из кабачков с куриной грудкой

Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом простых и вкусных котлет из кабачков и куриного филе. Для приготовления потребуется всего несколько ингредиентов: Ингредиенты Кабачок 300 грамм Куриная грудка 250 грамм Яйцо 1 шт.