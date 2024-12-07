«Для противника мы – цель номер один»: медики батальона «Тимер» о буднях на СВО

Оказание первой помощи и спасение жизней раненых бойцов лежат на плечах военных врачей. Медики батальона «Тимер» рассказали корреспонденту «Татар-информа» о своих буднях, особенностях оказания помощи под пулями противника и последних желаниях раненых бойцов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии