«Для противника мы – цель номер один»: медики батальона «Тимер» о буднях на СВО

Оказание первой помощи и спасение жизней раненых бойцов лежат на плечах военных врачей. Медики батальона «Тимер» рассказали корреспонденту «Татар-информа» о своих буднях, особенностях оказания помощи под пулями противника и последних желаниях раненых бойцов.