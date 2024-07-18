Пушков раскритиковал Дуду за слова о возможности войны между РФ и НАТО

REUTERS/Nathan Howard Президент Польши Анджей Дуда, говоря о возможности столкновения России и НАТО после победы Москвы в конфликте на Украине, проявляет самонадеянность и не до конца осознает свои слова, заявил сенатор Алексей Пушков.
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